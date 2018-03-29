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В Тульской области прикрыли три сайта по продаже «заряженных» электросчетчиков

В Тульской области прикрыли три сайта по продаже «заряженных» электросчетчиков

Тулэнерго предупреждает об ответственности за использование устройств для занижения объемов потребленной электроэнергии.

Отдел безопасности Тулэнерго в ходе проверки обнаружил сайты, предлагающие к продаже приборы учета электрической энергии (так называемые «заряженные» счетчики), в конструкцию которых правонарушителями несанкционированно встроены специальные контроллеры, способные дистанционно останавливать счетный механизм.

По всем фактам направлены заявления в региональные УМВД и Федеральную антимонопольную службу.

Работа трех сайтов по продаже модифицированных приборов учета и других подобных устройств была заблокирована.

Как сообщили в Тулэнерго, отдел безопасности предприятия постоянно ведет работу по выявлению и пресечению деятельности сайтов, специализирующихся на продаже устройств для искажения показаний электросчетчиков в целях безучетного потребления электроэнергии.

Специалисты проводят мониторинг интернет-ресурсов, информирующих потребителей о способах воровства энергии и побуждающих их к противоправным действиям по использованию различных устройств для хищения электроэнергии.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:20 +1
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