В Тульской области прикрыли три сайта по продаже «заряженных» электросчетчиков
Тулэнерго предупреждает об ответственности за использование устройств для занижения объемов потребленной электроэнергии.
Отдел безопасности Тулэнерго в ходе проверки обнаружил сайты, предлагающие к продаже приборы учета электрической энергии (так называемые «заряженные» счетчики), в конструкцию которых правонарушителями несанкционированно встроены специальные контроллеры, способные дистанционно останавливать счетный механизм.
По всем фактам направлены заявления в региональные УМВД и Федеральную антимонопольную службу.
Работа трех сайтов по продаже модифицированных приборов учета и других подобных устройств была заблокирована.
Как сообщили в Тулэнерго, отдел безопасности предприятия постоянно ведет работу по выявлению и пресечению деятельности сайтов, специализирующихся на продаже устройств для искажения показаний электросчетчиков в целях безучетного потребления электроэнергии.
Специалисты проводят мониторинг интернет-ресурсов, информирующих потребителей о способах воровства энергии и побуждающих их к противоправным действиям по использованию различных устройств для хищения электроэнергии.
Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.