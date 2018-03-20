БК «Арсенал» о скандальном матче с «Динамо»: Судья был пьян!
Клуб направит в РФБ апелляцию на неправомерные действия судейской бригады.
Баскетбольный матч между «Арсеналом» и магнитогорским «Динамо» завершился скандалом. Тульский клуб разгромно проиграл сопернику со счетом 59:115.
У канониров по пять фолов получили девять баскетболистов. Игра была остановлена, когда у «Арсенала» на площадке остался только один игрок – Илья Игнатов.
Сегодня руководство баскетбольного клуба сделало официальное заявление по этому матчу. Текст опубликован в группе ВКонтакте. В частности, сообщается следующее:
– Мы прекрасно осознаем, что не являемся фаворитами или хотя бы одной из сильнейших команд этого чемпионата. Также мы осознаем, что в финальную восьмерку мы попали одними из последних. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг игроков и руководства клуба, и ни одна команда противников не может сказать, что мы являемся легким соперником, на которого не нужно настраиваться…
Даже несмотря на весьма ощутимую разницу в бюджетах с некоторыми коллективами, мы всегда бились до последнего и отдавали всё, что могли ради победы в каждом матче!
Да, мы прекрасно понимаем, что не лучшим образом начали повторную встречу и по делу проигрывали команде Магнитогорска — они в тот день были более сконцентрированы и, возможно, настроены на победу немного больше, чем мы. Многое не получалось, потери чередовались с промахами, глупые ошибки в защите и провал на подборе, и мы никого в этом не обвиняем, кроме себя.
Но честная игра продолжалась до счета 3:10… Что случилось дальше с судейской бригадой, мы объяснить не можем — можем только догадываться и недоумевать по поводу принятых решений.
Технические за симуляцию, очень спорные замечания в моментах, когда сами игроки «Динамо» не понимали, за что на них дают фолы, и, наконец, совершенно разный допустимый уровень жесткости для команд, когда одной можно всё, а другой каждое касание карается нарушением правил.
По словам руководства клуба, команда продолжала терпеть и пытаться переломить ход неудачно складывающейся игры несмотря ни на что. На площадку вышел комиссар встречи и «пытался уговорить судейскую бригаду перестать творить беспредел».
– По итогам первой половины соотношение пробитых штрафных бросков было 24 на 6 в пользу «Динамо». После перерыва игроки «Арсенала» вышли предельно сконцентрированными и готовыми бороться за честь клуба снова, но за первую минуту 3 четверти ребята получили 4 командных фола против 0 у противника.
Дальше уже ни тренерский штаб, ни игроки не могли контролировать свои эмоции, и всё это вылилось в огромное количество фолов, полученных ребятами за дело и без, так как судьи полностью потеряли контроль над игрой!
И еще один немаловажный момент — от главного судьи Петра Соседова исходил стойкий запах алкоголя.
На это главный тренер
Комиссар звонил в РФБ, и оттуда была дана команда, чтобы Петр Соседов прошел данную процедуру.
По словам руководства «Арсенала», судья «оперативно сбежал из зала».
– Мы хотим поблагодарить наших преданных болельщиков, всех, кто пришел и досмотрел эту встречу до конца! Со своей стороны клуб сделает всё возможное, чтобы данный инцидент был объективно рассмотрен департаментом РФБ, предоставит все возможные бумаги и доказательства предвзятости и нетрезвости арбитров.
Также в РФБ будет направлена апелляция на неправомерные действия судейской бригады. Мы надеемся на честное и быстрое расследование и наказание всех виновных по всей строгости нашего регламента.
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