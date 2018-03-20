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БК «Арсенал» о скандальном матче с «Динамо»: Судья был пьян!
Фото: «Тула-Спорт».

БК «Арсенал» о скандальном матче с «Динамо»: Судья был пьян!

Клуб направит в РФБ апелляцию на неправомерные действия судейской бригады.

Баскетбольный матч между «Арсеналом» и магнитогорским «Динамо» завершился скандалом. Тульский клуб разгромно проиграл сопернику со счетом 59:115.

У канониров по пять фолов получили девять баскетболистов. Игра была остановлена, когда у «Арсенала» на площадке остался только один игрок – Илья Игнатов.

Сегодня руководство баскетбольного клуба сделало официальное заявление по этому матчу. Текст опубликован в группе ВКонтакте. В частности, сообщается следующее:

– Мы прекрасно осознаем, что не являемся фаворитами или хотя бы одной из сильнейших команд этого чемпионата. Также мы осознаем, что в финальную восьмерку мы попали одними из последних. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг игроков и руководства клуба, и ни одна команда противников не может сказать, что мы являемся легким соперником, на которого не нужно настраиваться…

Даже несмотря на весьма ощутимую разницу в бюджетах с некоторыми коллективами, мы всегда бились до последнего и отдавали всё, что могли ради победы в каждом матче!

Да, мы прекрасно понимаем, что не лучшим образом начали повторную встречу и по делу проигрывали команде Магнитогорска — они в тот день были более сконцентрированы и, возможно, настроены на победу немного больше, чем мы. Многое не получалось, потери чередовались с промахами, глупые ошибки в защите и провал на подборе, и мы никого в этом не обвиняем, кроме себя.

Но честная игра продолжалась до счета 3:10… Что случилось дальше с судейской бригадой, мы объяснить не можем — можем только догадываться и недоумевать по поводу принятых решений.

Технические за симуляцию, очень спорные замечания в моментах, когда сами игроки «Динамо» не понимали, за что на них дают фолы, и, наконец, совершенно разный допустимый уровень жесткости для команд, когда одной можно всё, а другой каждое касание карается нарушением правил.

По словам руководства клуба, команда продолжала терпеть и пытаться переломить ход неудачно складывающейся игры несмотря ни на что. На площадку вышел комиссар встречи и «пытался уговорить судейскую бригаду перестать творить беспредел».

– По итогам первой половины соотношение пробитых штрафных бросков было 24 на 6 в пользу «Динамо». После перерыва игроки «Арсенала» вышли предельно сконцентрированными и готовыми бороться за честь клуба снова, но за первую минуту 3 четверти ребята получили 4 командных фола против 0 у противника.

Дальше уже ни тренерский штаб, ни игроки не могли контролировать свои эмоции, и всё это вылилось в огромное количество фолов, полученных ребятами за дело и без, так как судьи полностью потеряли контроль над игрой!

И еще один немаловажный момент — от главного судьи Петра Соседова исходил стойкий запах алкоголя.

На это главный тренер Усков В.Н. попросил обратить внимание комиссара встречи, сразу после игры вызвав наряд полиции для поездки на медосвидетельствование с медиками.

Комиссар звонил в РФБ, и оттуда была дана команда, чтобы Петр Соседов прошел данную процедуру.

По словам руководства «Арсенала», судья «оперативно сбежал из зала».

– Мы хотим поблагодарить наших преданных болельщиков, всех, кто пришел и досмотрел эту встречу до конца! Со своей стороны клуб сделает всё возможное, чтобы данный инцидент был объективно рассмотрен департаментом РФБ, предоставит все возможные бумаги и доказательства предвзятости и нетрезвости арбитров.

Также в РФБ будет направлена апелляция на неправомерные действия судейской бригады. Мы надеемся на честное и быстрое расследование и наказание всех виновных по всей строгости нашего регламента.

Myslo следит за развитием событий.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +1
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