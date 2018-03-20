Кредитные потребительские кооперативы Тульской области привлекли 637 млн рублей

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В III квартале 2017 года сумма средств, привлеченных от граждан кредитными потребительскими кооперативами в регионе, достигла 637 млн рублей.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, сумма займов, выданных кооперативами физическим лицам в регионе, составила 120 млн рублей. Число пайщиков КПК Тульской области выросло на 453 лица и составило 3812 пайщиков (из них доля пайщиков — физических лиц составила 97%).

Управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков:

Дмитрий Новиков – Если вы решили вложить свои средства в кредитный потребительский кооператив, в первую очередь проверьте, состоит ли эта компания в реестре КПК, размещенном на сайте Банка России. Кроме того, все КПК обязаны быть членами саморегулируемых организаций (СРО). Это также можно проверить в реестре, который обновляется ежемесячно. КПК, не вступивший в СРО в установленные сроки, подлежит ликвидации в судебном порядке по иску Банка России.

По состоянию на 30.09.2017, по данным реестра КПК, на территории региона зарегистрировано 18 КПК, а также два сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива.

Привлечение денежных средств в КПК осуществляется по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита).

Государственная система страхования вкладов в банках на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется, и государство не несет ответственности по обязательствам КПК. Если гражданин вступил в члены КПК, он стал его пайщиком и автоматически принял на себя ответственность за возможные долги кооператива.