Кредитные потребительские кооперативы Тульской области привлекли 637 млн рублей
В III квартале 2017 года сумма средств, привлеченных от граждан кредитными потребительскими кооперативами в регионе, достигла 637 млн рублей.
Как сообщили в Отделении по Тульской
Управляющий Отделением по Тульской
Дмитрий Новиков
– Если вы решили вложить свои средства в кредитный потребительский кооператив, в первую очередь проверьте, состоит ли эта компания в реестре КПК, размещенном на сайте Банка России. Кроме того, все КПК обязаны быть членами саморегулируемых организаций (СРО). Это также можно проверить в реестре, который обновляется ежемесячно. КПК, не вступивший в СРО в установленные сроки, подлежит ликвидации в судебном порядке по иску Банка России.
По состоянию
Привлечение денежных средств в КПК осуществляется по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита).
Государственная система страхования вкладов в банках на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется, и государство не несет ответственности по обязательствам КПК. Если гражданин вступил в члены КПК, он стал его пайщиком и автоматически принял на себя ответственность за возможные долги кооператива.