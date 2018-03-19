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В Каменском районе власти выделили деньги на отлов собак, а отчета не получили

В Каменском районе власти выделили деньги на отлов собак, а отчета не получили

Надзорный орган усомнился в реальности проведения работ.

Прокуратура Каменского района провела проверку отношений местной администрации и ООО «Контур».

11 января 2017 года администрация муниципального образования Каменский район с ООО «Контур» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию. Сумма контракта — 100 114,65 руб. Исполнитель работ был определен по итогам электронного аукциона.

Работы и услуги по отмеченному контракту полностью оплачены в декабре 2017 года.

Однако оказание услуг и выполнение всех работ исполнителем по контракту документально надлежащим образом подтверждено не было.

Заказчиком в лице администрации муниципального образования Каменский район в нарушение требований закона экспертиза результатов исполнения обязательств ООО «Контур» не проводилась.

Прокурор Каменского района район внес об устранении нарушений в адрес главы администрации МО.

сегодня, в 13:10 +2
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Тульская областьКаменский район

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