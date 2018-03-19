В Каменском районе власти выделили деньги на отлов собак, а отчета не получили

Прокуратура Каменского района провела проверку отношений местной администрации и ООО «Контур».

11 января 2017 года администрация муниципального образования Каменский район с ООО «Контур» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию. Сумма контракта — 100 114,65 руб. Исполнитель работ был определен по итогам электронного аукциона.

Работы и услуги по отмеченному контракту полностью оплачены в декабре 2017 года.

Однако оказание услуг и выполнение всех работ исполнителем по контракту документально надлежащим образом подтверждено не было.

Заказчиком в лице администрации муниципального образования Каменский район в нарушение требований закона экспертиза результатов исполнения обязательств ООО «Контур» не проводилась.

Прокурор Каменского района район внес об устранении нарушений в адрес главы администрации МО.