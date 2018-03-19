В Каменском районе власти выделили деньги на отлов собак, а отчета не получили
Надзорный орган усомнился в реальности проведения работ.
Прокуратура Каменского района провела проверку отношений местной администрации и ООО «Контур».
Работы и услуги по отмеченному контракту полностью оплачены в декабре 2017 года.
Однако оказание услуг и выполнение всех работ исполнителем по контракту документально надлежащим образом подтверждено не было.
Заказчиком в лице администрации муниципального образования Каменский район в нарушение требований закона экспертиза результатов исполнения обязательств ООО «Контур» не проводилась.
Прокурор Каменского района район внес об устранении нарушений в адрес главы администрации МО.