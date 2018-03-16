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В Суворове сгорела квартира
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Суворове сгорела квартира

С огнем боролись девять пожарных.

16 марта в 0.32 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире МКД на ул. Фрунзе в Суворове.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем за несколько минут. В результате происшествия сгорел диван, стены и потолок закоптились. По счастливой случайности никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:31 +2
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