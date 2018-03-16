В Суворове сгорела квартира

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

16 марта в 0.32 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире МКД на ул. Фрунзе в Суворове.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем за несколько минут. В результате происшествия сгорел диван, стены и потолок закоптились. По счастливой случайности никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.