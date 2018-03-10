11 марта за порядком в Туле проследит дежурный

11 марта в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Привокзального территориального округа Юрий Алексеевич Терехов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.