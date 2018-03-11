Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле столкнулись «Шевроле» и «Мерседес»
В аварии пострадал мужчина.
10 марта в 12.00 в Туле на улице Приупской 75-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезался в «Мерседес Е240» под управлением 24-летнего молодого человека.
В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле». Мужчина с различными травмами обратился в городскую больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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