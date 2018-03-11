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В Туле столкнулись «Шевроле» и «Мерседес»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле столкнулись «Шевроле» и «Мерседес»

В аварии пострадал мужчина.

10 марта в 12.00 в Туле на улице Приупской 75-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезался в «Мерседес Е240» под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле». Мужчина с различными травмами обратился в городскую больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +3
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