10 марта в Туле женщины смогут проверить здоровье бесплатно и без очереди
Региональный минздрав проводит акцию «Женское здоровье».
10 марта, в субботу, с 11.00 до 16.00 в Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье», приуроченная к Международному женскому дню.
Акция проводится с целью сохранения здоровья женского населения, выявления и устранения факторов риска, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Женщин ждут по следующим адресам:
- Тула, площадь торгового центра «Макси», ул. Пролетарская, д. 2,
- Алексин, Центральная площадь,
- Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, д. 2,
- Новомосковск, Центральная площадь,
- Суворов, Дворцовая площадь.
Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти необходимые обследования: флюорографию лёгких, маммографию, ультразвуковое исследование молочной железы, осмотр полости рта, аутофлуоресцентную стоматоскопию с консультацией врача-стоматолога для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта, дерматоскопию с осмотром врача-дерматолога, измерение функционального состояния легких, экспресс-анализы уровня глюкозы и холестерина в крови.
По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами, даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости даны направления на дальнейшее обследование в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.