Погода в Туле 27 февраля: облачно, скользко и холодно

Фото из архива MySLO

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -27 до -22 градусов, днём – от 16 до 11 градусов ниже нуля. Атмосферное давление в чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.