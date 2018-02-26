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Погода в Туле 27 февраля: облачно, скользко и холодно
Фото из архива MySLO

Погода в Туле 27 февраля: облачно, скользко и холодно

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -27 до -22 градусов, днём – от 16 до 11 градусов ниже нуля. Атмосферное давление в чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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