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В Туле на Демидовской плотине из-за ДТП блокировано движение трамваев
Фото Lexus650.

В Туле на Демидовской плотине из-за ДТП блокировано движение трамваев

По предварительным данным, один из водителей скрылся с места аварии.

Как сообщили Myslo очевидцы, рано утром 27 февраля на улице Демидовская плотина в Туле столкнулись две легковушки. По предварительным данным, иномарка старой модели двигалась в сторону площадки по правой полосе. По словам водителя, параллельно ему по трамвайным путям двигалась еще одна легковушка, предположительно, «Дэу Нексиа».

Внезапно водитель «Дэу», не включив поворотник, стал перестраиваться вправо, ударил вторую иномарку в бок. Ее вынесло в сугроб, а оттуда — в дерево. После удара «Дэу» скрылась с места ДТП. Однако у водителя пострадавшего авто оказалась запись с видеорегистратора. Так что найти «Дэу» будет делом времени.

По предварительным данным, водитель не пострадал.

Все обстоятельства ДТП выясняются. В настоящее время на этом участке дороги собирается пробка. Трамваи также не могут проехать. Актуально на момент публикации новости.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 07:13 +14
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