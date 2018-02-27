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В Туле сгорел автомобиль «Опель Астра»
Фото и видео Владимира Мовчана.

В Туле сгорел автомобиль «Опель Астра»

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 27 февраля в Туле на Китаевском проезде загорелся припаркованный на обочине автомобиль «Опель Астра». В 8.28 об этом сообщили в службу спасения.

Очевидцы сняли пожар на видео.


Видео из группы «Подслушано в Туле».

Как рассказали Myslo в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут, две минуты понадобилось, чтобы потушить пожар.


Фото Алены Сергеевой.

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 +7
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