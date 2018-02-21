Пожарные провели учения в общежитии в центре Тулы: фоторепортаж
Согласно легенде, возгорание произошло в помещении архива.
В Туле состоялись пожарно-тактические учения сотрудников МЧС. Они прошли в здании общежития ТГПУ имени Л. Н. Толстого, расположенном на улице Мира. По замыслу учений, возгорание произошло в архиве на первом этаже.
После условного срабатывания пожарной сигнализации персонал общежития организовал вызов спасателей. На место происшествия прибыл пожарный расчет. Огнеборцы проверили состояние противопожарных водоисточников и действия персонала.
Специалисты оценили соблюдение правил противопожарной безопасности, скорректировали документы планирования тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ на данном здании. В пожарно-тактических учениях приняли участие семь человек личного состава и одна единица техники.