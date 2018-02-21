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Пожарные провели учения в общежитии в центре Тулы: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарные провели учения в общежитии в центре Тулы: фоторепортаж

Согласно легенде, возгорание произошло в помещении архива.

В Туле состоялись пожарно-тактические учения сотрудников МЧС. Они прошли в здании общежития ТГПУ имени Л. Н. Толстого, расположенном на улице Мира. По замыслу учений, возгорание произошло в архиве на первом этаже.

После условного срабатывания пожарной сигнализации персонал общежития организовал вызов спасателей. На место происшествия прибыл пожарный расчет.  Огнеборцы проверили состояние противопожарных водоисточников и действия персонала.

Специалисты оценили соблюдение правил противопожарной безопасности, скорректировали документы планирования тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ на данном здании. В пожарно-тактических учениях приняли участие семь человек личного состава и одна единица техники.

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Учения пожарных в центре Тулы, Фото: 1
Учения пожарных в центре Тулы, Фото: 2
Учения пожарных в центре Тулы, Фото: 3
Учения пожарных в центре Тулы, Фото: 4
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:57 +2
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Место
Тулаулица Мира

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