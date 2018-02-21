Пожарные провели учения в общежитии в центре Тулы: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле состоялись пожарно-тактические учения сотрудников МЧС. Они прошли в здании общежития ТГПУ имени Л. Н. Толстого, расположенном на улице Мира. По замыслу учений, возгорание произошло в архиве на первом этаже.

После условного срабатывания пожарной сигнализации персонал общежития организовал вызов спасателей. На место происшествия прибыл пожарный расчет. Огнеборцы проверили состояние противопожарных водоисточников и действия персонала.

Специалисты оценили соблюдение правил противопожарной безопасности, скорректировали документы планирования тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ на данном здании. В пожарно-тактических учениях приняли участие семь человек личного состава и одна единица техники.