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22 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта
Фото cars.kg.

22 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

22 и 23 февраля 2018 года в областной столице пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству тульской администрации, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будут введены ограничения движения транспорта.

22 февраля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • с 0.00 до 11.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
  • с 9.00 до 11.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.
  • с 0.00 до 14.00 по ул. Пушкинской, на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.

23 февраля с 8.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных на съездах на набережную  Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:08 0
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