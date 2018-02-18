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Ходулисты, салют и тульская гармонь: в Центральном парке Тулы прошли масленичные гулянья
Фоторепортаж Алексея Пирязева

Ходулисты, салют и тульская гармонь: в Центральном парке Тулы прошли масленичные гулянья

Народные гулянья посетили более 20 000 туляков.

18 февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова, на нескольких площадках прошли народные гуляния, посвященные проводам зимы. 

На аллеях парка гостей встречали скоморохи и ходулисты.

Взрослые и юные гости торжества участвовали в конкурсах, состязаниях и зимних забавах, водили хороводы и пробовали главный атрибут праздника — блины с чаем из самовара. 

На эстраде прошла концертно-игровая программа «Эх, Масленица!».

Ровно в полдень на фонтанной площади прошла «Битва блинопеков» и спортивные мастер-классы. По сложившийся традиции, весь день работала ярмарка тульских мастеров. На торговых рядах посетители лакомились румяными блинами, шашлыком и вкусным чаем. 

Также в этот день в театре-музее «Дом сказки» были организованы посиделки «Ишь ты, Масленица!». Там юных туляков познакомили с историей и приметами праздника. А в Комнате истории все желающие смогли создать традиционную лоскутную куклу «Масленица».

Гости торжества поделились с Myslo своими впечатлениями от праздника.

Василий и Любовь Егоровы:

- Масленица — это время для радости! В парке все очень здорово организованно: очень много разных площадок, традиционные русские гуляния. Мы стараемся посещать каждое такое мероприятие. У нас даже есть фотоистория наших семейных походов. В этом году мы стали родителями и начали замечать, как много изменилось в парке в лучшую сторону для детей: появилось много площадок, для малышей проходят очень интересные праздники. Обязательно будем знакомить нашего сына Василия с традициями предков! Это очень весело и увлекательно!

Виктория, Елизавета, Александр, Варвара и Юлия Мышевы:

- На масленицу мы ежегодно приходим в парк. В прошлом году участвовали в конкурсе блинопеков. Вообще мы постоянные участники таких мероприятий, и в первую очередь, хотим рассказать и показать исконные русские традиции нашим детям. А еще это очень хорошая мотивация выйти из дома и всем вместе отметить очень веселый праздник.

Дарья Гаар:

- Здесь очень весело! Людей много, все радуются, организовано все очень здорово. И блины вкусные, и концерт интересный! Русские песни, обряды — это очень увлекательно! Вообще здорово, что таких мероприятий в городе становится все больше. И тем более приятно, что это сохраняет традиции.

Вячеслав и Марианна Анисёнковы:

- Парк — это культурный центр Тулы. Здесь всегда весело, много представлений. В одной части парка ребята отжимались в кольчугах, на эстраде — прекрасный концерт. Все очень достойно! Еще один плюс — это природа. Здесь очень красиво, тем более в праздник! Масленица — это не просто праздник, это традиции, которые должны передаваться из поколения в поколение. И очень приятно, что это становится популярным. Сегодня сюда пришли очень много людей с детьми. на таких праздниках каждый найдет себе что-то по душе. Это очень здорово!

Завершились народные гуляния ярким огненным шоу, сжиганием чучела Масленицы и салютом.

Галерея
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 1
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 2
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 3
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 4
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 5
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 6
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 7
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 8
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 9
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 10
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 11
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 12
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 13
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 14
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 15
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 16
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 17
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 18
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 19
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 20
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 21
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 22
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 23
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 24
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 25
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 26
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 27
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 28
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 29
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 30
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 31
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 32
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 33
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 34
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 35
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 36
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 37
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 38
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 39
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 40
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 41
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 42
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 43
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 44
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 45
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 46
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 47
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 48
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 49
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 50
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 51
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 52
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 53
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 54
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 55
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 56
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 57
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 58
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 59
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 60
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 61
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 62
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 63
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 64
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 65
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 66
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 67
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 68
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 69
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 70
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 71
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 72
В Центральном парке Тулы прошли масленичные гуляния, Фото: 73
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:00 +2
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