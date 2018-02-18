Ходулисты, салют и тульская гармонь: в Центральном парке Тулы прошли масленичные гулянья

Фоторепортаж Алексея Пирязева

18 февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова, на нескольких площадках прошли народные гуляния, посвященные проводам зимы.

На аллеях парка гостей встречали скоморохи и ходулисты.

Взрослые и юные гости торжества участвовали в конкурсах, состязаниях и зимних забавах, водили хороводы и пробовали главный атрибут праздника — блины с чаем из самовара.

На эстраде прошла концертно-игровая программа «Эх, Масленица!».

Ровно в полдень на фонтанной площади прошла «Битва блинопеков» и спортивные мастер-классы. По сложившийся традиции, весь день работала ярмарка тульских мастеров. На торговых рядах посетители лакомились румяными блинами, шашлыком и вкусным чаем.

Также в этот день в театре-музее «Дом сказки» были организованы посиделки «Ишь ты, Масленица!». Там юных туляков познакомили с историей и приметами праздника. А в Комнате истории все желающие смогли создать традиционную лоскутную куклу «Масленица».



Гости торжества поделились с Myslo своими впечатлениями от праздника.

Василий и Любовь Егоровы:

- Масленица — это время для радости! В парке все очень здорово организованно: очень много разных площадок, традиционные русские гуляния. Мы стараемся посещать каждое такое мероприятие. У нас даже есть фотоистория наших семейных походов. В этом году мы стали родителями и начали замечать, как много изменилось в парке в лучшую сторону для детей: появилось много площадок, для малышей проходят очень интересные праздники. Обязательно будем знакомить нашего сына Василия с традициями предков! Это очень весело и увлекательно!

Виктория, Елизавета, Александр, Варвара и Юлия Мышевы:

- На масленицу мы ежегодно приходим в парк. В прошлом году участвовали в конкурсе блинопеков. Вообще мы постоянные участники таких мероприятий, и в первую очередь, хотим рассказать и показать исконные русские традиции нашим детям. А еще это очень хорошая мотивация выйти из дома и всем вместе отметить очень веселый праздник.

Дарья Гаар:

- Здесь очень весело! Людей много, все радуются, организовано все очень здорово. И блины вкусные, и концерт интересный! Русские песни, обряды — это очень увлекательно! Вообще здорово, что таких мероприятий в городе становится все больше. И тем более приятно, что это сохраняет традиции.

Вячеслав и Марианна Анисёнковы:

- Парк — это культурный центр Тулы. Здесь всегда весело, много представлений. В одной части парка ребята отжимались в кольчугах, на эстраде — прекрасный концерт. Все очень достойно! Еще один плюс — это природа. Здесь очень красиво, тем более в праздник! Масленица — это не просто праздник, это традиции, которые должны передаваться из поколения в поколение. И очень приятно, что это становится популярным. Сегодня сюда пришли очень много людей с детьми. на таких праздниках каждый найдет себе что-то по душе. Это очень здорово!

Завершились народные гуляния ярким огненным шоу, сжиганием чучела Масленицы и салютом.