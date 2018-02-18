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На трассе «Дон» в Воловском районе фура столкнулась с пассажирским автобусом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На трассе «Дон» в Воловском районе фура столкнулась с пассажирским автобусом

К счастью, в аварии никто не пострадал.

В воскресенье, 8.17, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 270-м километре трассы «Дон».

Пассажирский автобус Iveco столкнулся с грузовиком Volvo с номерами Краснодарского края. К месту происшествия сразу были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи.

В результате столкновения никто не пострадал – удар прошёл по касательной, обе машины получили лишь незначительные повреждения. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:37 +3
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