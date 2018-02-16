Более 100 нарушений в работе тульских автобусов нашли сотрудники ГИБДД

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 12 по 16 февраля на дорогах Тульской области сотрудники ГИБДД провели рейд «Безопасный автобус». За пять дней было выявлено 129 нарушений. Проверяли автобусы категории «М2» и «М3»*.

Выявлено 27 фактов незаконного внесения изменений в конструкцию автобусов.

Самые частые нарушения — управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками.

По ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ привлекли 20 водителей.

У 11 нарушителей были проблемы со страховкой. В 10 машинах тахографы были неисправными или вовсе отсутствовали.

Во время рейда было выявлено несколько нарушений ПДД, а также два факта нарушений эксплуатации школьных автобусов. В обоих случаях в транспортных средствах были проблемы с ремнями безопасности (Новогуровский автобус и Санталовский).

На всех нарушителей составили административные протоколы.

*Транспортное средство категории «М2» — транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не превышает 5 тонн.

Транспортное средство категории «М3» — транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн.