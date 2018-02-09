новости
новости
Регистрация
С начала года тульские приставы выдворили из страны 56 нелегалов

С начала года тульские приставы выдворили из страны 56 нелегалов

Принудительные меры применяются к иностранцам на основании судебных решений.

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области на исполнение регулярно поступают судебные решения о принудительном выдворении нелегальных мигрантов.

Как сообщает пресс-служба Управления, за последние дни приставы выдворили за пределы страны шестерых жителей ближнего зарубежья – выходцев из Узбекистана и Таджикистана, нарушивших административное законодательство.

За последние 40 дней тульские приставы обеспечили административное выдворение 56 нелегальных мигрантов – граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
административное выдворениенелегальные мигрантысудебные приставыУФССП России по Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Одоеве осудят подростка, «захватившего» сельский клуб
В Одоеве осудят подростка, «захватившего» сельский клуб
Бдительный туляк помог полицейским привлечь к ответственности автохама
Бдительный туляк помог полицейским привлечь к ответственности автохама
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.