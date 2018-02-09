С начала года тульские приставы выдворили из страны 56 нелегалов

Принудительные меры применяются к иностранцам на основании судебных решений.

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области на исполнение регулярно поступают судебные решения о принудительном выдворении нелегальных мигрантов.

Как сообщает пресс-служба Управления, за последние дни приставы выдворили за пределы страны шестерых жителей ближнего зарубежья – выходцев из Узбекистана и Таджикистана, нарушивших административное законодательство.

За последние 40 дней тульские приставы обеспечили административное выдворение 56 нелегальных мигрантов – граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины.