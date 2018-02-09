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В Одоеве осудят подростка, «захватившего» сельский клуб

В Одоеве осудят подростка, «захватившего» сельский клуб

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд.

Прокуратура Одоевского района направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о действиях, создающих опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба.

В ходе следствия установлено, что 5 января молодой человек с таксофона позвонил в полицию и сообщил, что террористы захватили клуб в поселке Стрелецкий Одоевского района.

Выехавшие на место полицейские выяснили, что сообщение является ложным, и довольно быстро установили личность телефонного хулигана. Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей, ограничение свободы либо принудительные работы.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:45 +4
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