В Одоеве осудят подростка, «захватившего» сельский клуб

Прокуратура Одоевского района направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о действиях, создающих опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба.

В ходе следствия установлено, что 5 января молодой человек с таксофона позвонил в полицию и сообщил, что террористы захватили клуб в поселке Стрелецкий Одоевского района.

Выехавшие на место полицейские выяснили, что сообщение является ложным, и довольно быстро установили личность телефонного хулигана. Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей, ограничение свободы либо принудительные работы.