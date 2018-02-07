Погода в Туле 8 февраля: снег, туман и гололёд
Синоптики прогнозируют заморозки и умеренный ветер.
Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ночью в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ночью ветер переменный, умеренный, днём – юго-восточный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -20 до -15 градусов, днём – до минус десяти. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.
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