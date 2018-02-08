Сотрудники министерства труда и социальной защиты по видеосвязи ответят на вопросы туляков
Предварительная запись на прием по телефону 8 (4872) 30-63-40.
22 февраля с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области по соответствующим вопросам:
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Филиппов Андрей Владимирович
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Министр труда и социальной защиты Тульской области
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Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области
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Щербакова Инна Анатольевна
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Заместитель министра-директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Вопросы опеки и попечительства
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Ильюшина Светлана Михайловна
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Директор департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Погашение задолженности по заработной плате, размер заработной платы
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Капралова Лариса Вячеславовна
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Заместитель директора департамента — начальник отдела занятости населения департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Оказание содействия гражданам в трудоустройстве
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Хохлова Наталья Александровна
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Заместитель директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
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Амирасланова Ольга Валерьевна
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Заместитель директора департамента — начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Обеспечение техническими средства реабилитации, предоставляемых за счет средств бюджета Тульской области
Предварительная запись на прием по телефону
8 (4872) 30-63-40.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области.
Согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.