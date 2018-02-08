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Сотрудники министерства труда и социальной защиты по видеосвязи ответят на вопросы туляков

Сотрудники министерства труда и социальной защиты по видеосвязи ответят на вопросы туляков

Предварительная запись на прием по телефону 8 (4872) 30-63-40.

22 февраля с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области по соответствующим вопросам:

Филиппов Андрей Владимирович

Министр труда и социальной защиты Тульской области

Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области

Щербакова Инна Анатольевна

Заместитель министра-директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

Вопросы опеки и попечительства

Ильюшина Светлана Михайловна

Директор департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области

Погашение задолженности по заработной плате, размер заработной платы

Капралова Лариса Вячеславовна

Заместитель директора департамента — начальник отдела занятости населения департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области

Оказание содействия гражданам в трудоустройстве

Хохлова Наталья Александровна

Заместитель директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Амирасланова Ольга Валерьевна

Заместитель директора департамента — начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

Обеспечение техническими средства реабилитации, предоставляемых за счет средств бюджета Тульской области

Предварительная запись на прием по телефону 8 (4872) 30-63-40.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:18 0
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