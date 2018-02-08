Рейд «по сосулькам»: Где в Туле не чистят крыши и как с этим бороться

Фото Дмитрия Дзюбина видео Алексея Пирязева

8 февраля в Туле прошел рейд по проверке соблюдения правил благоустройства.

Согласно изменениям, внесенным в 2017 году, очищать крыши и прилегающие территории от наледи и сосулек собственники зданий и управляющие компании должны ежедневно. А с момента обнаружения опасного участка он должен быть немедленно огорожен сигнальной лентой. Устранить выявленные нарушения ответственные лица обязаны в течение суток.

Магазин «Пятерочка» на ул. Михеева. С кровли здания по периметру свисают сосульки. Нарушение!

Добраться до входа в магазин можно только с помощью лыжных палок — вся прилегающая территория похожа на каток.

Прямо на наших глазах в спешном порядке сотрудники магазина попытались оградить опасный участок, правда, не сигнальной лентой, а той, что попалась под руку.

К слову, натянуть импровизированную сигнальную ленту тоже не получилось — большей частью она так и осталась лежать на земле.

Заместитель директора магазина Оксана Шаталова пояснила, что сосульки вырастают здесь каждый день, а за погодные условия администрация торговой точки ответственности не несет. За порядок же на прилегающей территории отвечает уборщица, которая, собственно, сразу после нашего визита этот самый порядок и наведет.

Вручив предписание об устранении нарушений, инспектор пообещал вернуться на следующий день, чтобы проверить исполнение требований.

Алина Кабирова, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы:

Алина Кабирова – По закону Тульской области 2014 ЗТО «Об обеспечении чистоты и порядка» хозяйствующие субъекты обязаны убирать прилегающую территорию — 5 м по периметру. Мы дали срок на устранение. Завтра приедем и проверим, как исполнено наше требование. Если сроки не будут соблюдены, то на собственника здания или управляющую компанию составляется протокол. В этом случае виновник заплатит штраф: физическое лицо — от 2 500 рублей, юридическое — от 100 000 рублей, должностное — от 10 000 рублей.

Сосульки, наледь и каток под ногами — проблема не только торговых точек, но и многих многоквартирных домов.

Только за прошлую неделю инспекторы выявили порядка 250 нарушений и составили два протокола на 852-х придомовых территориях.

У некоторых собственников квартир свой взгляд на борьбу с нависающей угрозой. Туляк Александр Ярченко уверен, что сосульки надо не сбивать, а предотвращать их образование.

Александр Ярченко – Эту проблему, как болезнь, надо не лечить, а предотвращать. В домах есть вентилируемое чердачное помещение. Но перекрытия в домах не укрепляют, и теплый воздух поднимается из квартиры на чердак, на крыше образуется пленка, которая начинает сползать. А также отсутствует система антиобледенения.

как бороться с сосульками?

По поводу наледи и сосулек жители города могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28; или же в Государственную жилищную инспекцию: 56−81−86.

В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.