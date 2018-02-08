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Туляк из-за долгов покончил с собой в Центральном парке

Туляк из-за долгов покончил с собой в Центральном парке

Его тело обнаружили работники парка.

Как стало известно Myslo, 7 февраля в Туле в Центральном парке было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По нашей информации, родственники погибшего 6 февраля заявили в полицию о пропаже мужчины. Спустя сутки его труп нашли в Белоусовском парке.

По данному факту следователи проводят проверку. Одна из версий происшествия — самоубийство. Предположительно, мужчина покончил с собой из-за долгов.

сегодня, в 15:42 0
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