Туляк из-за долгов покончил с собой в Центральном парке
Его тело обнаружили работники парка.
Как стало известно Myslo, 7 февраля в Туле в Центральном парке было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
По нашей информации, родственники погибшего 6 февраля заявили в полицию о пропаже мужчины. Спустя сутки его труп нашли в Белоусовском парке.
По данному факту следователи проводят проверку. Одна из версий происшествия — самоубийство. Предположительно, мужчина покончил с собой из-за долгов.
Другие статьи по темам
Место
Прочее