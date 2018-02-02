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Алексей Дюмин: «Я бы хотел посвятить весь срок, который мне отведён, тулякам»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Алексей Дюмин: «Я бы хотел посвятить весь срок, который мне отведён, тулякам»

Сегодня в Тульском кремле прошла большая пресс-конференция губернатора Алексея Дюмина.

Темой пресс-конференции стали итоги двухлетнего правления регионом и планы на перспективу. 
 
В числе прочих вопросов у главы Тульской области уточнили, насколько слухи об уходе с поста губернатора в Правительство РФ на вышестоящую должность соответствуют действительности.
 
– Ни в какое правительство я не собираюсь, боже упаси. Я тут сам себе хозяин, я понимаю, что нужно здесь народу. Я буду решать задачи Тульского региона, – сказал Алексей Дюмин. – Я бы хотел посвятить весь срок, который мне отведён, тулякам – людям, для которых я работаю.
 
В завершении пресс-конференции также была затронута тема кабинета, созданного в кремле предыдущим губернатором Владимиром Груздевым: «Предшественник сделал кабинет в кремле. Не собираетесь переезжать?»
 
– Это нескромно, да и неудобно – как с правительством общаться? И, кстати, тот парень тоже с головой. Он не для себя кабинет делал, а помещение для приемов важных персон и инвесторов, – пояснил Дюмин.
вчера, в 16:04 −5
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