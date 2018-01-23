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Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу

Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу

Тренируется ребята под руководством Абдула Малаалиева.

В Брянской области чемпионат и первенство ЦФО России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов.

Воспитанницы Тульской федерации кикбоксинга и СШ «Восток» Наталья Бабинцева, Офелия Маргарян, Сергей Абрамов стали победителями соревнований. Алина Гиясова, Евгений Джомидава и Кирилл Морозов завоевали серебряные медали. Александр Бакланов, Юрий Щукин, Вусал Марданов, Павел Тришкин стали бронзовыми призерами чемпионата.

Все спортсмены отобрались на чемпионат и первенство России, который пройдет в Ялте в апреле. Тренируется спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.

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Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 1
Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 2
Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 3
Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 4
Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 5
Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 6
Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 7
Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:35 +5
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