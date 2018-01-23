Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат России по кикбоксингу

В Брянской области чемпионат и первенство ЦФО России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов.

Воспитанницы Тульской федерации кикбоксинга и СШ «Восток» Наталья Бабинцева, Офелия Маргарян, Сергей Абрамов стали победителями соревнований. Алина Гиясова, Евгений Джомидава и Кирилл Морозов завоевали серебряные медали. Александр Бакланов, Юрий Щукин, Вусал Марданов, Павел Тришкин стали бронзовыми призерами чемпионата.

Все спортсмены отобрались на чемпионат и первенство России, который пройдет в Ялте в апреле. Тренируется спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.