новости
новости
Регистрация
Имущество тульских должников распродадут на аукционе в Рязани

Имущество тульских должников распродадут на аукционе в Рязани

Ближайшие торги состоятся 21 февраля.

В Туле распродадут имущество должников, которое арестовывают судебные приставы. УФССП России по Тульской области передает арестованную собственность на реализацию в Росимущество в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 21 февраля в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. 33.

На торги выставлено:

  • недвижимое незаложенное имущество на сумму 1 млн 862 тыс. рублей (земельные участки, 1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру);
  • движимое заложенное имущество на сумму 6 млн 550 тыс. рублей (легковые автомобили, дискатор, раздатчик – смеситель кормов, тракторы, сеялка, транспортеры, автоэвакуатор).

Посмотреть список имущества, выставленного на аукцион, можно здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:44 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаРязань
Прочее
должникиимущество должниковаукцион

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хотите, чтоб о Туле сняли выпуск передачи «Орел и решка»? Голосуйте!
Хотите, чтоб о Туле сняли выпуск передачи «Орел и решка»? Голосуйте!
Туляк застрелил из ружья собаку, обезглавил её и заявил, что съест свою «добычу»
Туляк застрелил из ружья собаку, обезглавил её и заявил, что съест свою «добычу»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.