Имущество тульских должников распродадут на аукционе в Рязани

В Туле распродадут имущество должников, которое арестовывают судебные приставы. УФССП России по Тульской области передает арестованную собственность на реализацию в Росимущество в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 21 февраля в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. 33.

На торги выставлено:

недвижимое незаложенное имущество на сумму 1 млн 862 тыс. рублей (земельные участки, 1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру);

движимое заложенное имущество на сумму 6 млн 550 тыс. рублей (легковые автомобили, дискатор, раздатчик – смеситель кормов, тракторы, сеялка, транспортеры, автоэвакуатор).

Посмотреть список имущества, выставленного на аукцион, можно здесь.