Где туляки могут покататься на коньках
Публикуем список адресов.
Для любителей фигурного катания и хоккея во всех территориальных округах Тулы организована работа катков и хоккейных коробок.
В Заречье работают четыре катка и две хоккейные коробки:
- каток на территории Комсомольского парка культуры и отдыха (ул. Октябрьская, 188а),
- каток Ледового стадиона «Заречье» (ул. М. Горького, 14−20),
- каток в п. Ленинском (ул. Ленина, 9а),
- каток в п. Барсуки (ул. Советская, 16а),
- хоккейная коробка в п. Ленинском (ул. Гагарина, 9),
- хоккейная коробка в с. Хрущево (ул. Совхозная, 22).
Сегодня, 22 января, планируется залить хоккейную коробку в п. Плеханово (ул. Заводская, 2-б). Также на текущей неделе зальют каток в п. Обидимо (ул. Комсомольская площадь) и хоккейную коробку в п. Рождественском (ул. Федорова, 9-а).
В Советском округе выполнена заливка катка по ул. Гоголевской, 94. На текущей неделе также откроется каток по ул. Ф. Смирнова, 7.
В Центральном округе для туляков работают Губернский каток, каток на территории творческого индустриального кластера «Октава». В ближайшее время будет выполнена заливка вторым слоем катков на пересечении ул. Кауля, 7 к.3/ ул. Новомосковской, 11а и в п. Петелино.
В Привокзальном округе залито три катка:
- ул. Седова, 27,
- п. Рассвет,
- с. Федоровка.
На текущей неделе будут залиты два катка по адресам: п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 32, п. Косая Гора, ул. Пушкина, 3.
В Пролетарском округе организована работа катков на набережной реки Упы, у ДК «Металлургов» по ул. Металлургов, 22, в Пролетарском парке (ул. Кутузова, 131-а).