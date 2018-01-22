Где туляки могут покататься на коньках

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Для любителей фигурного катания и хоккея во всех территориальных округах Тулы организована работа катков и хоккейных коробок.

В Заречье работают четыре катка и две хоккейные коробки:

каток на территории Комсомольского парка культуры и отдыха (ул. Октябрьская, 188а),

каток Ледового стадиона «Заречье» (ул. М. Горького, 14−20),

каток в п. Ленинском (ул. Ленина, 9а),

каток в п. Барсуки (ул. Советская, 16а),

хоккейная коробка в п. Ленинском (ул. Гагарина, 9),

хоккейная коробка в с. Хрущево (ул. Совхозная, 22).

Сегодня, 22 января, планируется залить хоккейную коробку в п. Плеханово (ул. Заводская, 2-б). Также на текущей неделе зальют каток в п. Обидимо (ул. Комсомольская площадь) и хоккейную коробку в п. Рождественском (ул. Федорова, 9-а).

В Советском округе выполнена заливка катка по ул. Гоголевской, 94. На текущей неделе также откроется каток по ул. Ф. Смирнова, 7.

В Центральном округе для туляков работают Губернский каток, каток на территории творческого индустриального кластера «Октава». В ближайшее время будет выполнена заливка вторым слоем катков на пересечении ул. Кауля, 7 к.3/ ул. Новомосковской, 11а и в п. Петелино.

В Привокзальном округе залито три катка:

ул. Седова, 27,

п. Рассвет,

с. Федоровка.

На текущей неделе будут залиты два катка по адресам: п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 32, п. Косая Гора, ул. Пушкина, 3.

В Пролетарском округе организована работа катков на набережной реки Упы, у ДК «Металлургов» по ул. Металлургов, 22, в Пролетарском парке (ул. Кутузова, 131-а).