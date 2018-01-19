В Туле проверили состояние дворов после снегопада

– Сначала должна быть огорожена территория, где образуются сосульки, а потом в ежедневном режиме убираются сосульки, – пояснила Алина Кабирова. – Данные по итогам рейдов направляются в Государственную жилищную инспекцию Тульской области и учитываются при составлении рейтинга УК.

В идеале дворы должны быть приведены в нормативное состояние в первой половине дня. За заснеженные дорожки юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

К слову, сами жители замедляют уборку двора от снега, ставя автомобили на обочину.

Учитывая опыт прошлого года, УАТН ещё в декабре разослало всем УК предостережение о недопустимости нарушений правил благоустройства. Новшество этого года – ежедневная уборка наледи с крыш. В прошлые годы жилищники могли проводить такие работы раз в два дня.