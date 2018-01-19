Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле проверили состояние дворов после снегопада
Рейды проводятся по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова.
Управление по административно-техническому надзору Тулы проинспектировало состояние придомовых территорий на предмет уборки от снега и наледи пешеходных дорожек и проезжей части.
Рейд проводился по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова.
В ходе рейда были проверены все УК в городе по всем районам. По правилам благоустройства, дворы должны убираться до асфальта. Уборка проводится у входной группы – у подъезда, тротуаров и проезжей части.
Учитывая опыт прошлого года, УАТН ещё в декабре разослало всем УК предостережение о недопустимости нарушений правил благоустройства. Новшество этого года – ежедневная уборка наледи с крыш. В прошлые годы жилищники могли проводить такие работы раз в два дня.
– Сначала должна быть огорожена территория, где образуются сосульки, а потом в ежедневном режиме убираются сосульки, – пояснила Алина Кабирова. – Данные по итогам рейдов направляются в Государственную жилищную инспекцию Тульской области и учитываются при составлении рейтинга УК.
В идеале дворы должны быть приведены в нормативное состояние в первой половине дня. За заснеженные дорожки юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
К слову, сами жители замедляют уборку двора от снега, ставя автомобили на обочину.
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