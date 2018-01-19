В Туле после капремонта открылось инфекционное отделение горбольницы

19 января, на Крещение, отделение осмотрел министр здравоохранения региона. А в понедельник, 22 января, здесь примут первых пациентов.

Инфекционное отделение тульской горбольницы №11 располагается на ул. Братьев Жабровых, 4.

Это отдельно стоящее 2-этажное здание с многочисленными входами рассчитано на 32 койки круглосуточного пребывания. Но при необходимости – если вдруг, не дай Бог, случится какая-то эпидемия – тут могут развернуть лазарет на 60 мест.

Отделение существует с 1960 года. Правда, тогда оно располагалось в приспособленном бараке на территории Тулачермета. В 1987 году отделение переехало в здание бывшего детского садика на улице Братьев Жабровых. Сюда привозили больных с острой кишечной инфекцией и гепатитом. А в 2015 году Роспотребнадзор закрыл инфекционно-диагностическое отделение как не соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям. Всё это время больных из Тулы отвозили на скорой в инфекционные отделения Новомосковской городской клинической больницы, Белевской ЦРБ, горбольницы №2 Тулы и Тульской областной клинической больницы.

В здании проведен капремонт, выполнены перепланировки, обустроена самая современная система вентиляции с антибактериальными фильтрами и системой подогрева воздуха.

Спартак Могильников и Ирина Долгополова, врач-инфекционист, зав. инфекционным отделением горбольницы №11, провели экскурсию по отделению для министра здравоохранения Андрея Третьякова, руководителя Роспотребнадзора Александра Ломовцева и журналистов.

– Теперь это отделение соответствует всем требованиям. Тут оборудованы 11 изолированных боксов для больных – мечта любого эпидемиолога, – рассказывает Александр Ломовцев, руководитель Роспотребнадзора по Тульской области.

– Это отделение будет принимать пациентов с краснухой, корью и ветрянкой, кишечными инфекциями – сальмонеллез, дизентерия, а также при необходимости тех, кто был в контакте с заболевшими, – пояснил Спартак Могильников, главврач горбольницы №11. – Лабораторная диагностика инфекций проводится на базе лабораторий Ваныкинской больницы, кожвендиспансера и непосредственно горбольницы №11 на ул. Чаплыгина в Туле (круглосуточно).

Больные могут поступать как в приемное отделение, так и непосредственно в боксы – именно для этого в здании так много входов. Кстати, все они доступны для маломобильных пациентов.

Приемно-смотровое отделение полностью оборудовано для санитарной обработки поступающих пациентов. Здесь берут анализы и ставят предварительный диагноз, в зависимости от которого больного помещают в тот или иной бокс.

Посещение больных родственниками в инфекционном отделении запрещено, но передать что-то домашнее больному можно через специальные окна – всё сделано для защиты посетителя от инфекций.

Питание для пациентов доставляют в контейнерах в буфет и уже оттуда в одноразовой посуде разносят по боксам. Причем в боксы еда передается через специальные окна.

Отделение оборудовано современным медицинским оборудованием. Например, есть переносной аппарат УЗИ и передвижной рентген-аппарат – чтобы инфицированным пациентам можно было сделать различные обследования и результаты оцифровать.

Палаты оборудованы кнопками вызова медперсонала, сигнал поступает на круглосуточный медицинский пост.

– Отделение укомплектовано врачами, средним и младшим медперсоналом. Есть договоренность с нашим тульским медвузом о подготовке дополнительно двух врачей по специализации «инфекционные болезни», – рассказал Спартак Могильников. – Мы готовы принимать пациентов с 8.00 в понедельник, 22 января, – уже составлено расписание дежурств, закуплены все необходимые лекарственные препараты.

Ирина Долгополова, врач-инфекционист, ныне зав. инфекционным отделением горбольницы №11, с нетерпением ждала открытия этого отделения:

– Я приехала в Тулу из Запорожья – в гости к бабушке и маме. В Запорожье я работала врачом-инфекционистом в областной инфекционной больнице. Искала и нашла работу тут, в Туле. Сначала была врачом-инфекционистом в горбольнице №11, а теперь я – заведующая отделением. Здесь в новом отделении всё сделано для комфортного пребывания больных и удобства работы врачей.

Анна Арсланова, медсестра, тоже с нетерпением ждет первого рабочего дня в новом отделении:

– Я в медицине десять лет. В 2007 году закончила Узловское медучилище, работала сначала медсестрой в отделении травматологии в Туле. Это тяжелое отделение, но работа очень интересная. Потом с мужем перебрались в Москву, я работала в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Но после декрета – у нас трое детей – мы с мужем решили вернуться в Тулу. И вот я медсестра инфекционного отделения. Я не мыслю себя вне медицины, любая ее сфера очень интересна.

По словам министра здравоохранения Андрея Третьякова, открытие инфекционного отделения – долгожданное событие:

– Хорошо, что мы начинаем год с открытия нового лечебного учреждения. Совсем скоро мы откроем еще бережливую поликлинику для взрослых на ул. Марата в Туле (горбольница №9), готовим открыть детские поликлиники в Узловой и в Алексине. Как я уже говорил, мы приведем в порядок все медучреждения в области. Причем не только в плане ремонта, а в первую очередь качества оказания медицинской помощи.

– Для меня как эпидемиолога открытие этого отделения – большая радость, – сказал Александр Ломовцев. – Но при всем при этом хочу пожелать и министру здравоохранения, и всем вам – чтобы это отделение оставалось без пациентов.

Рассказал министр Третьяков и о первом поручении, которое он дал своему недавно назначенному заму Владимиру Грицаюку.

– Мы запустили новую программу мотивации для врачей и повышения престижа профессии «Мой любимый доктор». Владимир Грицаюк курирует эту программу.

– Цель этой программы – определить лучших докторов Тульской области путем народного голосования, – пояснил Владимир Грицаюк. – Проголосовать за своего врача можно в поликлинике или в стационаре, заполнив соответствующую анкету. Таким образом, мы охватим все 132 лечебных учреждения региона, участвующих в этой программе. После подсчета голосов мы выявим лучших медиков, которых номинируем на три премии. Подсчет голосов мы планируем закончить в марте. Помимо репутационного престижа номинанты получат еще и ценные призы, подарки и денежные премии. Подчеркну, что лучших выбирать будут ни минздрав, ни главврачи, а сами пациенты. Это будет выбор жителей Тульской области.