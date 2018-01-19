Когда зальют каток на спортивной площадке на улице Седова в Туле?

Фото пользователя Schkiper.

В администрации города рассказали об этом.

В блоге «Народный журналист» наш пользователь Schkiper опубликовал информацию по поводу благоустройства спортивной площадки возле дома №27 на улице Седова.

– Благоустройство многофункциональной спортивной площадки опять приостановлено! Вокруг мусор и грязь, отсутствуют баскетбольные щиты, не установлены хоккейные ворота на площадке, нет спортивных тренажеров. Заливка льда не производится, — возмущен наш читатель.

В пресс-службе администрации прокомментировали эту ситуацию:

– Мусор подрядчик убрал, а до 23 января на площадке будет залит каток.