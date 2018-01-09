Новогодние мероприятия в Туле посетили более 60 тысяч человек

Фото Дмитрия Дзюбина.

Среди них – гости из различных городов России, а также гости из Турции, Украины, Беларуси, Китая.

С 1 декабря по 7 января в учреждениях культуры, молодежных центрах, детских школах искусств, учреждениях образования прошло более 400 различных мероприятий: театрализованные представления, мастер-классы для взрослых и детей, новогодние утренники, сказки, вечера отдыха, выставки, концертные, игровые и развлекательные программы.

Не остались без внимания и сельские поселения, не имеющие стационарных домов культуры. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи в рамках проекта «Клуб на колесах» создали новогоднее настроение жителям поселков, сел и деревень: Федоровка, Коптево, Алешня, Берники, Барыбинка, Алексеевка, Петелино, Варваровка, Барыково, Барсуки, Осиновая Гора, Крутое.

Активно реализуются городской проект «Каникулы в городе» и Всероссийский проект «Выходи гулять!». Мероприятиями охвачено 30 дворов в городе и сельских поселениях, в них приняли участие более 1300 человек. После игр на свежем воздухе все желающие приглашались на мастер-классы в домах культуры или молодежных центрах. Ребята создавали своими руками поздравительные открытки и праздничные сувениры.

С 23 декабря по 7 января в Городском концертном зале, Центре культуры и досуга, Культурно-досуговом объединении Ленинского района, молодежном центре «Родина» Губернаторские и Главные городские елки порадовали новогодними сказками и сладкими подарками более 5000 детей. 1000 подарков предоставлены тульскими предпринимателями.

Особым категориям юных туляков, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, подарки были доставлены на дом. В молодежном центре «Родина» для подростков с ограниченными возможностями здоровья состоялась новогодняя дискотека с вручением подарков.

По традиции главной новогодней развлекательной площадкой города вновь стала площадь Ленина. 19 декабря состоялось открытие Главной елки города. В дни каникул проходили праздничные представления, музыкальные вечера и дискотеки на катке, работали аттракционы и зимний кинотеатр.

Более 3000 туляков и гостей города встретили новогоднюю ночь у главной елки города. На большом экране сцены состоялась трансляция новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Затем к гостям праздника обратился Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На сцене выступили группы «Рефлекс» и «Комбинация», работала дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. Ледорубы на глазах туляков превратили ледяные глыбы в скульптуры. «Караоке-клуб», «Зимние русские забавы», хороводы вокруг елки, «Угощение по-тульски», Губернский каток, дискотека активно работали до 3.00.

С 1 по 7 января на главной сцене проходили детские развлекательные интерактивные программы, новогодние спектакли, дискотеки, работал «Зимний кинотеатр». Рождественской сказкой, интерактивными играми, конкурсами и фейерверком прошло закрытие новогодних праздников 7 января.

В общей сложности в новогодних мероприятиях приняли участие более 60 тысяч человек. Среди них – гости из различных городов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимира, Краснодарского края, Пятигорска и др., а также гости из Турции, Украины, Беларуси, Китая.

Основные культурно-массовые мероприятия на площади Ленина завершились. Елка на площади Ленина будет радовать туляков до 19 января. Губернский каток продолжит работу до 1 марта.