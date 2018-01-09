В России «жилье экономического класса» теперь называется «стандартным»

Президент России Владимир Путин подписал закон о замене понятия «жилье экономического класса» на «стандартное жилье». Документ опубликован на сайте Кремля.

Поправки внесены в закон «О содействии развитию жилищного строительства».

Термин «жилье экономкласса» неоднократно вызывал нарекания. Так, в 2016 году первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от этого понятия, утверждая что оно «унижает» россиян, сообщают Ведомости

«Нужно отказаться. Оно стандартное, что значит экономического класса? Оно стандартное», – пояснял Игорь Шувалов.