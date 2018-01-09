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В России «жилье экономического класса» теперь называется «стандартным»

В России «жилье экономического класса» теперь называется «стандартным»

По мнению первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, понятие «жилье экономического класса» «унижает» россиян.

Президент России Владимир Путин подписал закон о замене понятия «жилье экономического класса» на «стандартное жилье». Документ опубликован на сайте Кремля.
 
Поправки внесены в закон «О содействии развитию жилищного строительства». 
 
Термин «жилье экономкласса» неоднократно вызывал нарекания. Так, в 2016 году первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от этого понятия, утверждая что оно «унижает» россиян, сообщают Ведомости
 
«Нужно отказаться. Оно стандартное, что значит экономического класса? Оно стандартное», – пояснял Игорь Шувалов.
 
Кроме этого, в опубликованном на сайте документе говорится, что Минстрой в ближайшее время установит требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам помещений. До этого стандартным будет считаться жилье, которое соответствует экономклассу, сообщает НТВ.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:34 −3
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