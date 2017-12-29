Туляки отправили Деду Морозу более 200 писем Почтой России

В 2017 году Почта России доставила в резиденцию Деда Мороза более 3 млн писем и открыток. Специально для отправки посланий новогоднему волшебнику в крупных почтовых отделениях размещены специальные почтовые ящики.

В этом году перед новогодними праздниками было установлено более 300 таких ящиков в разных регионах России.

В Тульской области 8 почтовых ящиков принимали письма для Деда Мороза.

В течение декабря дети и взрослые опустили в них более 250 писем в Великий Устюг.

До Нового года осталось несколько дней — и еще есть время отправить Деду Морозу письмо со своими мечтами и пожеланиями.