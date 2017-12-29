Туляки отправили Деду Морозу более 200 писем Почтой России
В Тульской области установлено 8 новогодних ящиков в почтовых отделениях.
В 2017 году Почта России доставила в резиденцию Деда Мороза более 3 млн писем и открыток. Специально для отправки посланий новогоднему волшебнику в крупных почтовых отделениях размещены специальные почтовые ящики.
В этом году перед новогодними праздниками было установлено более 300 таких ящиков в разных регионах России.
В Тульской области 8 почтовых ящиков принимали письма для Деда Мороза.
В течение декабря дети и взрослые опустили в них более 250 писем в Великий Устюг.
До Нового года осталось несколько дней — и еще есть время отправить Деду Морозу письмо со своими мечтами и пожеланиями.
Другие статьи по темам
Место
Прочее