новости
новости
Регистрация
В Туле ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог

В Туле ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог

16 декабря работы осуществляются по 9 адресам.

Специалисты ООО «Промстройгрупп» производят заливку литого асфальта на ул. Судейского и Одоевском путепроводе. Также производится фрезерование на ул. Тихмянова. 

ООО «КС – Строй» работает на ул. Коминтерна и ул. Оружейной. 

В Городском переулке ООО «Каскад» проводит подготовительные работы под заливку. 

ООО «ЮСК» ремонтирует ул. Вильямса и Пржевальского. 

Напомним, что список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Галерея
ремонт дорог, Фото: 1
ремонт дорог, Фото: 2
ремонт дорог, Фото: 3
ремонт дорог, Фото: 4
показать все фотографии
сегодня, в 18:55 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорог

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты
Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты
Детский сад №132 на ул. Приупской в Туле готовится к открытию
Детский сад №132 на ул. Приупской в Туле готовится к открытию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.