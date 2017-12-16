В Туле ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог

Специалисты ООО «Промстройгрупп» производят заливку литого асфальта на ул. Судейского и Одоевском путепроводе. Также производится фрезерование на ул. Тихмянова.

ООО «КС – Строй» работает на ул. Коминтерна и ул. Оружейной.

В Городском переулке ООО «Каскад» проводит подготовительные работы под заливку.

ООО «ЮСК» ремонтирует ул. Вильямса и Пржевальского.

Напомним, что список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.