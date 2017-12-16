В Туле ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог
16 декабря работы осуществляются по 9 адресам.
Специалисты ООО «Промстройгрупп» производят заливку литого асфальта на ул. Судейского и Одоевском путепроводе. Также производится фрезерование на ул. Тихмянова.
ООО «КС – Строй» работает на ул. Коминтерна и ул. Оружейной.
В Городском переулке ООО «Каскад» проводит подготовительные работы под заливку.
ООО «ЮСК» ремонтирует ул. Вильямса и Пржевальского.
Напомним, что список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.
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