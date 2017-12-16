Детский сад №132 на ул. Приупской в Туле готовится к открытию

Детский сад по адресу ул. Приупская, 3-а будет открыт до конца этого года.

Сегодня заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая совместно с начальником управления образования Татьяной Золотовой проинспектировали готовность структурного подразделения ЦО №24 к открытию после проведенного капитального ремонта.

Детский сад будет открыт до конца этого года. В здании был проведен ремонт помещений, установлено новое ограждение по периметру, выполнено благоустройство прилегающей территории, закуплено оборудование, мебель.

Надежда Токовая и Татьяна Золотова осмотрели помещения групповых, санузлы, медицинский кабинет, пищеблок.

В здании будут функционировать шесть дошкольных групп для детей от 1 года до 7 лет. Плановая наполняемость учреждения – 90 человек. В настоящее время открыта электронная запись на портале Госуслуги71. В очереди находятся 62 ребенка.

Напомним, что долгое время помещения детского сада использовались не по профилю. По поручению главы администрации города Евгения Авилова детский сад вернули в систему образования.