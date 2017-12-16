Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Одежду со светоотражающими знаками водителям нужно будет надевать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Соответствующий приказ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном сайте кабмина.

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала», - говорится в тексте постановления, которое вступит в силу по истечении 90 суток со дня опубликования, то есть 16 марта.