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Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Одежду со светоотражающими знаками водителям нужно будет надевать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Соответствующий приказ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном сайте кабмина. 

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала», - говорится в тексте постановления, которое вступит в силу по истечении 90 суток со дня опубликования, то есть 16 марта.

сегодня, в 19:58 +6
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