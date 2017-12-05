Жители Узловой не могут переехать в новый дом из-за протекающей крыши
А еще в квартирах установлены батареи, предусмотренные для подъезда.
Активисты регионального отделения ОНФ в Тульской области провели мониторинг качества дома №2 по улице Андреева, сданного по программе переселения из аварийного жилья.
Ключи люди получили в октябре текущего года. Однако большинство жильцов не может переехать из-за состояния квартир.
В доме по всей площади течет кровля. В дождь на полу квартир третьего этажа образуются огромные лужи.
Местами, преимущественно в подъезде, дом протекает до первого этажа.
Из-за постоянной сырости в новых квартирах, которые не прослужили своим хозяевам и пары месяцев, отходят обои, появляется грибок на стенах, осыпается штукатурка. Люди беспокоятся, что если даже будет решен вопрос с протечкой кровли, дом сложно будет восстановить для нормального проживания.
Кроме того, жители жалуются на качество отопления.
В квартирах установлены батареи, предусмотренные для подъезда.
Они не обеспечивают должный уровень обогрева помещения.
– В настоящее время многие люди не подписали акт сдачи дома. По словам представителей
В региональном отделении ОНФ сообщили, что в администрации занимаются поиском компании, которая возьмет на себя работы по реставрации кровли. Однако в настоящее время срок устранения недостатков — 1 декабря — уже истек.