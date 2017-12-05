Жители Узловой не могут переехать в новый дом из-за протекающей крыши

Фото с сайта ОНФ.

А еще в квартирах установлены батареи, предусмотренные для подъезда.

Активисты регионального отделения ОНФ в Тульской области провели мониторинг качества дома №2 по улице Андреева, сданного по программе переселения из аварийного жилья.

Ключи люди получили в октябре текущего года. Однако большинство жильцов не может переехать из-за состояния квартир.

В доме по всей площади течет кровля. В дождь на полу квартир третьего этажа образуются огромные лужи.

Местами, преимущественно в подъезде, дом протекает до первого этажа.

Из-за постоянной сырости в новых квартирах, которые не прослужили своим хозяевам и пары месяцев, отходят обои, появляется грибок на стенах, осыпается штукатурка. Люди беспокоятся, что если даже будет решен вопрос с протечкой кровли, дом сложно будет восстановить для нормального проживания.

Кроме того, жители жалуются на качество отопления.

В квартирах установлены батареи, предусмотренные для подъезда.

Они не обеспечивают должный уровень обогрева помещения.

– В настоящее время многие люди не подписали акт сдачи дома. По словам представителей администрации МО Узловский район, подрядчик, строивший дом, обанкротился, а потому не может выполнить обязательства по устранению недостатков, которые на него возложила администрация, — отметила жительница дома Татьяна Орлова.

В региональном отделении ОНФ сообщили, что в администрации занимаются поиском компании, которая возьмет на себя работы по реставрации кровли. Однако в настоящее время срок устранения недостатков — 1 декабря — уже истек.