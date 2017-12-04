Как тулякам не дать себя обмануть при продаже или покупке квартиры

Каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись, и её наличие является основанием для возврата заявления на регистрацию прав собственности, поданного другим лицом.

Покупателям тоже стоит держать ухо востро. Принять дополнительные меры предосторожности стоит, если:

Квартиру продают по доверенности. Нужно проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты,

Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. Они могут оказаться поддельными, а владельцы могут не подозревать, что их собственность продается. В обоих случаях нужно настаивать на встрече с собственником,

Покупателя торопят с подписанием документов, либо квартира продается по цене, намного ниже рыночной, без достаточных для этого оснований,

Квартира сменила несколько владельцев за короткий срок.

Если вы планируете покупать квартиру, до совершения сделки стоит получить выписку об объекте из ЕГРН и только после этого принимать окончательное решение.