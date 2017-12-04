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Как тулякам не дать себя обмануть при продаже или покупке квартиры

Как тулякам не дать себя обмануть при продаже или покупке квартиры

О «подводных камнях» сделок с недвижимостью рассказывают сотрудники областного Управления Росреестра.

Каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись, и её наличие является основанием для возврата заявления на регистрацию прав собственности, поданного другим лицом.

Покупателям тоже стоит держать ухо востро. Принять дополнительные меры предосторожности стоит, если:

  • Квартиру продают по доверенности. Нужно проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты,
  • Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. Они могут оказаться поддельными, а владельцы могут не подозревать, что их собственность продается. В обоих случаях нужно настаивать на встрече с собственником,
  • Покупателя торопят с подписанием документов, либо квартира продается по цене, намного ниже рыночной, без достаточных для этого оснований,
  • Квартира сменила несколько владельцев за короткий срок.

Если вы планируете покупать квартиру, до совершения сделки стоит получить выписку об объекте из ЕГРН и только после этого принимать окончательное решение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +1
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