Как тулякам не дать себя обмануть при продаже или покупке квартиры
О «подводных камнях» сделок с недвижимостью рассказывают сотрудники областного Управления Росреестра.
Каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.
При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись, и её наличие является основанием для возврата заявления на регистрацию прав собственности, поданного другим лицом.
Покупателям тоже стоит держать ухо востро. Принять дополнительные меры предосторожности стоит, если:
- Квартиру продают по доверенности. Нужно проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты,
- Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. Они могут оказаться поддельными, а владельцы могут не подозревать, что их собственность продается. В обоих случаях нужно настаивать на встрече с собственником,
- Покупателя торопят с подписанием документов, либо квартира продается по цене, намного ниже рыночной, без достаточных для этого оснований,
- Квартира сменила несколько владельцев за короткий срок.
Если вы планируете покупать квартиру, до совершения сделки стоит получить выписку об объекте из ЕГРН и только после этого принимать окончательное решение.