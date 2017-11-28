Как тулякам повысить финансовую грамотность?

Что делать с поврежденными деньгами, как составить личный финансовый план, открыть ИП или накопить на пенсию, почему важно иметь финансовые резервы и брать три дня на принятие решения? Получить ответы на эти и многие другие важные вопросы туляки могут благодаря полезному ресурсу – Fincult.info.

Современный и информативный сайт, созданный Банком России, заработал лишь пару месяцев назад и сразу же стал палочкой-выручалочкой среди людей совершенно разного возраста, объема знаний, жизненного опыта и финансовых возможностей. И школьники, и студенты, и пожилые граждане смогут найти актуальную информацию, а при желании – проверить свои знания с помощью мини-тестов в онлайн-режиме.

- Вся информация подана в интересной и доступной форме. На конкретных примерах рассказывается о ситуациях, с которыми может столкнуться любой из нас – от оформления кредита до формирования будущей пенсии. Почерпнут новые знания и начинающие предприниматели, – отмечает Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

На ресурсе можно посмотреть видеолекции, на которых эксперты делятся своим опытом в принятии сложных финансовых решений. Здесь же есть кредитный и депозитный калькуляторы. С их помощью можно рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по банковскому вкладу. В специальном разделе можно проверить, есть ли у финансовой организации лицензия.

Как обещают создатели сайта, со временем портал пополнится еще большим количеством тестов, калькуляторов, игр. Например, в 2018 году на сайте планируется разместить «каталог» с предупреждениями о мошеннических схемах на финансовом рынке – пользователи смогут сами добавлять истории, которые послужат предупреждением для других.