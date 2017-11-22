Тульская область представит туристам свои «Русские усадьбы»

Фото Алексея Пирязева.

21 ноября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялся I межрегиональный съезд субъектов РФ — участников глобального культурно-познавательного туристского проекта «Русские усадьбы».

Проект был разработан Министерством культуры РФ в конце 2013 года. Изначально к нему присоединились 5 регионов ЦФО — Тульская, Московская, Рязанская, Брянская и Орловская области. Федеральным координатором проекта стала Тульская область.

За 4 года география «Русских усадеб» вышла за пределы Центральной России. Сегодня проект объединил 16 регионов из трех федеральных округов страны. Участниками проекта стали Тульская, Московская, Рязанская, Орловская, Брянская, Калужская, Тверская, Костромская, Смоленская, Воронежская, Владимирская, Тамбовская, Псковская, Вологодская и Ленинградская области, а также Ставропольский край.

В режиме видеоконференции к участникам съезда обратилась заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

- Неслучайно, что съезд сегодня проводится в Туле. Тульская область является и пилотным регионом, и куратором проекта «Русские усадьбы», - напомнила Алла Манилова.

Она подчеркнула, что подписание соглашения и проведение первого съезда — это новая точка отсчета в движении глобального проекта. Одним из приоритетных направлений «Русских усадеб» должно стать привлечение иностранных туристов.

- Въездной туризм — это направление, которое в первую очередь приносит средства в региональную казну, — сказала Алла Манилова.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что потенциал проекта «Русские усадьбы» в полной мере пока не раскрыт.

- Есть необходимость совместно выработать четкий вектор дальнейшего развития и межрегионального взаимодействия с учетом особенностей и возможностей проекта, — сказал он.

Проект призван не просто объединить все усадьбы, но и создать конкурентоспособный туристический маршрут, который смог бы привлекать туристов.

Вячеслав Федорищев предложил участникам съезда выработать комплекс мер, чтобы проект «Русские усадьбы» получил новую жизнь. Также он назвал основные задачи, которые стоят перед участниками проекта:

Создание современной инфраструктуры и повышение качества сервиса, предоставляемое туристу: внедрение электронной системы билетов для удобства заказа экскурсий, проведение экскурсий на нескольких языках и создание аудиогида для иностранных гостей русских усадеб.

Привлечение инвесторов для реконструкции и сохранения объектов культурного наследия.

Создание сети межрегиональных культурно-познавательных маршрутов для школьников и людей старшего возраста. Такие направления будут реализовываться на внутреннем и международном туристическом рынке.

Работу по новым стандартам планируется начать уже с 1 января 2018 года.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что для активизации межрегионального взаимодействия при реализации проекта в ноябре 2017 года при областном объединении «Историко-краеведческий и художественный музей» создана некоммерческая организация Ассоциация межрегионального культурно-познавательного туристского проекта «Русские усадьбы».

Депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс отметила, что наряду с развитием туристических направлений проект «Русские усадьбы» направлен на сохранение культурного наследия, важную роль в котором играет взаимодействие с инвесторами.

Наталия Пилюс - Сейчас в Государственной Думе рассматриваются поправки в федеральный закон о сохранении культурного наследия. Документ расширяет полномочия муниципалитетов при передаче таких объектов инвесторам в аренду и других взаимодействиях.

Директор музея «Ясная Поляна» Екатерина Толстая поделилась опытом взаимодействия с регионами при реализации туристического литературного маршрута, связанного с жизнью и творчеством великого писателя.

Екатерина Толстая - Мы стали организаторами межрегионального движения «Муравейное братство», в которое сейчас входят 9 регионов. Оно было создано с целью воспитания и применения принципов Толстого для становления личности подростка. Это не просто работа в классе, это общешкольная философия, объединенная принципами взаимовыручки и сострадания. Летом ежегодно дети приезжают на большой слет в Ясную Поляну и обмениваются опытом.

Заведующая отделом развития Государственного музея Л. Н. Толстого Фекла Толстая отметила, что важной частью реализации проекта стало создание единого информационного ресурса — visitusadba.ru. Он был создан в 2015 году и содержит историческую информацию о регионах-участниках проекта. В нынешнем году у проекта наряду с федеральным культурологическим появился и туристический портал — russkieusadby.ru.

Информационная и организационная поддержка вызвала рост интереса к проекту, в том числе и у представителей турбизнеса.

Также Фекла Толстая подчеркнула, что при разработке новых маршрутов любой музей может стать якорем и привлекать менее известные усадьбы.

По итогам встречи регионы-участники подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта «Русские усадьбы». Участники проекта будут совместно формировать заявки для финансирования мероприятий в рамках федеральных целевых программ и проектов, реализуемых Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму.

Документ, подписанный сроком на пять лет, позволит сформировать региональные и межрегиональные маршруты «Русские усадьбы» и продвинуть их на внутренний и международный туристские рынки.

Участники съезда договорились о проведении совместных исследований, семинаров, конференций, пресс- и инфотуров.

Затем состоялась панельная сессия, на которой обсуждалась роль малых городов Большой засечной черты в популяризации военной истории России в молодежной среде.