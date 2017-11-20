Директору фирмы, похитившему более 4 млн рублей из бюджета Тульской области, скостили срок

Эти деньги выделялись на реконструкцию существующего велотрека в Туле.

УФСБ России по Тульской области пресечена преступная деятельность бывшего руководителя коммерческой организации ООО «МегаСервис» Малхаза Селимашвили.

Установлено, что с 1 августа по 27 декабря 2012 года Селимашвили, используя служебное положение в виде управленческих функций в коммерческой организации, похитил бюджетные деньги. Эти деньги выделялись на реконструкцию существующего велотрека в Туле (западная трибуна, переход) в рамках реализации региональной долгосрочной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2009-2016 годы».

В результате противоправных действий бюджету Тульской области причинен ущерб в сумме более 4 млн рублей.

27 сентября Центральный районный суд Тулы признан мужчину виновным в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением Тульского областного суда от 3 ноября с учетом наличия у осужденного инвалидности основное наказание Селимашвили смягчено до 2 лет 10 месяцев лишения свободы.

В остальном приговор суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Обвинительный приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.