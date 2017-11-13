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В Тульской области пройдет «Суббота доноров»
Фото sxodim.com

В Тульской области пройдет «Суббота доноров»

Региональная акция проводится для тех, кто хочет сдать кровь, но не сможет сделать это в будни.

18 ноября в ГУЗ «Тульская станция переливания крови» жители региона могут стать безвозмездными донорами крови.

Врачи выражают благодарность донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь ради спасения жизней.

Неравнодушные жители Тулы и области могут сдать кровь по адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, телефон 31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;
  • Тула, ул. Майская, 3, телефон 48-21-37, прием с 8.00 до 12.00;
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, телефон (48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 13.00;
  • Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, телефон (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:40 0
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