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В Туле пройдут акции «Молитва памяти» и «Свеча памяти»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдут акции «Молитва памяти» и «Свеча памяти»

Мероприятия приурочены ко Дню памяти жертв политических репрессий.

30 октября в Туле с 11.00 до 16.00 у памятного камня жертвам репрессий в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ф. Смирнова пройдет акция «Молитва памяти».

Из Книг Памяти, изданных Тульским областным отделением общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», будут зачитываться имена расстрелянных и погибших.

Зачитывать вслух имена из Книги Памяти могут все участники мероприятия.

Родственники расстрелянных и погибших в заключении могут принести свои списки, чтобы они также прозвучали.

Также 30 октября в 21.00 туляки могут присоединиться к акции «Свеча памяти» и зажечь на окне свечу в память о тех, чья жизнь оборвалась в годы террора.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 +3
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