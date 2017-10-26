В Туле на улице Кутузова грабители напали на мужчину

Накануне поздним вечером в Туле на улице Кутузова на 31-летнего мужчину напали грабители. По предварительным данным, злоумышленники избили жертву и отобрали 2500 рублей.

Подозреваемых обнаружили находившиеся неподалеку от места происшествия сотрудники полиции. 32-летний мужчина и его 33-летний подельник (оба жители Дубны) признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное.

Сейчас полицейские в Туле выясняют все детали совершенного открытого хищения чужого имущества и проверяют подозреваемых на возможную причастность к другим противоправным деяниям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.