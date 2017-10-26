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БК «Арсенал» уверенно обыграл соперников из Черкесска во втором матче
Фото БК "Арсенал".

БК «Арсенал» уверенно обыграл соперников из Черкесска во втором матче

Встреча завершилась со счетом 89:59.

Баскетбольный «Арсенал» во втором матче обыграл черкесский «Эльбрус» с большим преимуществом. Встреча завершилась со счетом 89:59. Тульские оружейники всю игру провели очень уверенно.

БК «Арсенал» переместился на вторую строчку в группе «А» второго дивизиона Суперлиги.

Лидеры команды в игре

по очкам:

  • Усков Артур — 28
  • Ермаков Игорь — 14
  • Чернов Илья -10

по подборам:

  • Зайкин Александр — 11
  • Бурков Никита — 8
  • Рытенко Дмитрий — 7
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 0
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