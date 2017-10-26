БК «Арсенал» уверенно обыграл соперников из Черкесска во втором матче

Фото БК "Арсенал".

Баскетбольный «Арсенал» во втором матче обыграл черкесский «Эльбрус» с большим преимуществом. Встреча завершилась со счетом 89:59. Тульские оружейники всю игру провели очень уверенно.

БК «Арсенал» переместился на вторую строчку в группе «А» второго дивизиона Суперлиги.

Лидеры команды в игре

по очкам:

Усков Артур — 28

Ермаков Игорь — 14

Чернов Илья -10

по подборам: