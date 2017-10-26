Фото БК "Арсенал".
БК «Арсенал» уверенно обыграл соперников из Черкесска во втором матче
Встреча завершилась со счетом 89:59.
Баскетбольный «Арсенал» во втором матче обыграл черкесский «Эльбрус» с большим преимуществом. Встреча завершилась со счетом 89:59. Тульские оружейники всю игру провели очень уверенно.
БК «Арсенал» переместился на вторую строчку в группе «А» второго дивизиона Суперлиги.
Лидеры команды в игре
по очкам:
- Усков Артур — 28
- Ермаков Игорь — 14
- Чернов Илья -10
по подборам:
- Зайкин Александр — 11
- Бурков Никита — 8
- Рытенко Дмитрий — 7
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