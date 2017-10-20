Тулячки стали финалистками Всероссийского конкурса «Мисс Молодежь – 2017»

На фото Злата Журавлёва.

Тулячки Злата Журавлева и Татьяна Котельникова стали финалистками IV Всероссийского конкурса социально ответственных девушек «Мисс Молодежь – 2017».

В конкурсе приняли участие 162 девушки со всей России. Участницы должны были в течение года вести активную социальную деятельность, заниматься наполнением своего личного блога на сайте «Мисс Молодежь». Также учитывались и личные достижения девушек в профессиональной деятельности, общественной жизни, оценивались их хобби и увлечения.

По итогам первого этапа конкурса в финал прошли 24 участницы, в том числе и две тулячки.

Злата Журавлева — президент благотворительного фонда «Через тернии к звездам», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Тульской области, магистр экономики, именная стипендиатка Президента РФ и администрации Тулы за отличные успехи и личный вклад в реализацию молодежной политики региона, заместитель капитана Любительской женской футбольной лиги «Арсеналочка», модель. Злата оказывает помощь социально незащищенным группам населения, поддерживает одаренную молодежь. Также девушка участвует в реализации социально значимых проектов.

Татьяна Котельникова — руководитель молодежного избирательного штаба в Молодой Гвардии и куратор федерального проекта «Школа парламентаризма», руководитель соцпроекта «Наставничество» (проект направлен на помощь детям, стоящим на учете), «Студент года 2017» в номинации «Общественник года», волонтёр Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, «Мисс Фитнес 2017», финалистка «Мисс Молодежь».