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В Туле на улице Металлургов сбили женщину с 5-летней дочкой
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Металлургов сбили женщину с 5-летней дочкой

Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

14 октября в 13.00 в Туле возле дома №100-а по улице Металлургов 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Фабия», сбила двух пешеходов. 45-летняя женщина и ее пятилетняя дочка переходили дорогу в неположенном месте.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что после оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:35 0
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