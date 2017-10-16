В Туле на улице Металлургов сбили женщину с 5-летней дочкой

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 октября в 13.00 в Туле возле дома №100-а по улице Металлургов 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Фабия», сбила двух пешеходов. 45-летняя женщина и ее пятилетняя дочка переходили дорогу в неположенном месте.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что после оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.