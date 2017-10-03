Волейбольная «Тулица» заняла третье место на международном турнире

Наши спортсменки показали красивую и зрелищную игру.

В рамках подготовки к чемпионату России волейбольная «Тулица» приняла участие в международном турнире «Ленинградская осень», который проходил в Санкт-Петербурге. Соперницами тулячек стали такие команды: LP-Viesti (чемпион Финляндии), Olomouc (серебряный призер Чехии), казахстанская «Астана», «Ленинградка» и «Ленинградка-2» (молодежная команда).

В стартовом матче «Тулица» проиграла «Ленинградке» со счетом 2:0. А наша волейболистка Ольга Малова получила серьезную травму — растяжение коленного сустава. Спортсменке предстоит долгое лечение.

Во второй игровой день волейболистки «Тулицы» сыграли сразу две игры. Наши девушки уступили финской команде LP-Viesti со счетом 2:0 (25:21, 25:21) и обыграли соперниц из «Ленинградки-2» — 0:2 (18:25, 21:25).

На следующий день тульская команда уверенно победила «Астану» — 2:0 (25:12; 25:17) и завоевала право выступить в малом финале.

В матче за бронзовые медали «Тулица» показала зрелищный и результативный волейбол. Чешский клуб Olomouc был разбит со счетом 3:0 (25:19; 25:17; 25:15).

Победителем соревнований стала финская команда LP-Viesti, которая в финале обыграла хозяек турнира — «Ленинградку» — со счетом 3:0 (25:22; 25:23; 25:16).