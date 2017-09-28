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В Туле чета Поповых отметила 55-летие семейной жизни
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле чета Поповых отметила 55-летие семейной жизни

Торжественное поздравление юбиляров состоялось в городском Дворце бракосочетания.

Во Дворце бракосочетания прошло торжественное поздравление юбиляров супружеской жизни Евгения Александровича и Валентины Александровны Поповых. Они прожили в браке 55 лет.

Крепкая семья воспитала двоих детей – сына Александра и дочь Наталью, которые подарили родителям заботливых и любящих внуков.

С изумрудной свадьбой юбиляров поздравил глава региона Алексей Дюмин. От его имени Валентине Александровне и Евгению Александровичу были вручены Благодарственное письмо и памятный подарок – «Летопись семьи». 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:17 0
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