В Туле чета Поповых отметила 55-летие семейной жизни

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Во Дворце бракосочетания прошло торжественное поздравление юбиляров супружеской жизни Евгения Александровича и Валентины Александровны Поповых. Они прожили в браке 55 лет.

Крепкая семья воспитала двоих детей – сына Александра и дочь Наталью, которые подарили родителям заботливых и любящих внуков.

С изумрудной свадьбой юбиляров поздравил глава региона Алексей Дюмин. От его имени Валентине Александровне и Евгению Александровичу были вручены Благодарственное письмо и памятный подарок – «Летопись семьи».