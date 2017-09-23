В Скуратово за кражу мобильного телефона задержан 17-летний юноша

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратилась 29-летняя женщина. Она сообщила, что на автобусной остановке в посёлке Северный у неё был похищен сотовый телефон. Сотрудникам полиции женщина описала молодого человека, который с ней разговаривал, и, как она предполагает, мог совершить кражу.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность юноши. Им оказался ранее судимый за кражи 17-летний учащийся строительного техникума.

Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств совершённого им хищения. В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный телефон изъят и возвращён законной владелице.