В тульских кинотеатрах покажут фильм Алексея Пиманова «Крым»

Картина о событиях, произошедших на Крымском полуострове в 2014 году, выйдет на экраны 28 сентября.

В России сняли масштабную экшн-драму, которая заявлена создателями как «красивая и пронзительная история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий «Крымской весны» 2014 года».

Режиссер и продюсер – Алексей Пиманов. Он же, в соавторстве с Владимиром Брагиным, выступил сценаристом «Крыма». Главные роли в фильме исполнили Борис Щербаков, Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер.

На территории Тульской области картина будет демонстрироваться в муниципальных и коммерческих кинотеатрах.